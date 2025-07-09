РФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Воздушные силы сообщали об атаке российских дронов и пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Во многих городах прогремели взрывы.
Источник: Воздушные силы, карта тривог
Детали: По состоянию на 22.51 на территории всей страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
Сообщалось о скоростной цели на Житомирщине: "Курс юго-западный". Жителей Житомира и Староконстантинова призвали находиться в укрытиях.
В 23.34 Воздушные силы сообщили о скоростной цели восточнее Запорожья, курс на север. Местные СМИ отметили, что в Запорожье раздались звуки взрывов.
Обновлено: По состоянию на 23.31 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы из-за МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Согласно карте тревог, сообщали о звуках взрывов в Харьковской, Донецкой, Полтавской и Черниговской областях.
В то же время взрыв также слышали в окрестностях Киева. В КОВА сообщили, что над Киевской областью зафиксировали вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
В небе над Украиной сейчас фиксируют десятки вражеских дронов. Они движутся с востока страны.
Обновлено: По состоянию на 02:00 в Броварском районе Киевской области в результате российской атаки ранена женщина, она госпитализирована.
Воздушные силы сообщают о большом количестве вражеских ударных БПЛА над почти всеми областями страны.
Обновлено: В 02:49 на территории всей страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы зафиксировали взлет двух МиГ-31К – носитель гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".
В 02:57 военные сообщили о скоростных целях в направлении Луцка.
В 03:37 Воздушные силы сообщили о новых ракетах в направлении Луцка.
Обновлено: По состоянию на 05:45 в большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги.