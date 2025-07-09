Киев и большинство областей Украины находились под атакой российских БпЛА: работала ПВО
Среда, 9 июля 2025, 00:13
В ночь на 9 июля российские оккупационные войска в очередной раз осуществили массированную атаку на Украину ударными беспилотниками. Во многих регионах, в частности в столице, работала противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Киевская городская государственная администрация, карта тревог
Детали: Воздушные силы сообщают о большом количестве вражеских ударных БПЛА над большинством областей страны. В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы.
Реклама:
Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Обновлено: Около пяти часов утра начались отбои воздушной тревоги.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В 22:51 на территории всей Украины объявили ракетную опасность. Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
- В 23.34 Воздушные силы сообщили о скоростной цели к востоку от Запорожья, курс северный. Местные СМИ отметили, что в Запорожье раздались звуки взрывов. Кроме того, взрывы были слышны и в окрестностях Киева.