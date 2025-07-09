Луцк пережил самую массированную вражескую атаку: на Волынь летело полсотни дронов и 5 ракет
В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной с начала полномасштабного вторжения атаке со стороны российских войск с применением беспилотников и ракет. В результате обстрела возникли пожары и разрушения, информации о погибших пока нет.
Источник: городской голова Луцка Игорь Полищук и глава Волынской ОГА Иван Рудницкий в Telegram
Прямая речь Полищука: "Сегодня была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину.
К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет".
Детали: По словам мэра, в результате удара произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Также зафиксирован пожар на территории одного из местных предприятий. Точный масштаб разрушений и другие последствия атаки еще выясняются.
Дополнено: Позже глава Волынской ОГА Иван Рудницкий сообщил, что всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БпЛА и 5 ракет.
"Фактически все летело на Луцк... Продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива", – сообщил глава области.
Предыстория:
- В ночь на 9 июля российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Украину ракетами и ударными беспилотниками. Во многих регионах, в частности в столице, работала противовоздушная оборона.
- В 02:49 и в 03:37 Воздушные силы сообщили о пусках гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К в направлении Луцка.