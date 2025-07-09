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Луцк пережил самую массированную вражескую атаку: на Волынь летело полсотни дронов и 5 ракет

Ирина Балачук, Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку: на Волынь летело полсотни дронов и 5 ракет
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной с начала полномасштабного вторжения атаке со стороны российских войск с применением беспилотников и ракет. В результате обстрела возникли пожары и разрушения, информации о погибших пока нет.

Источник: городской голова Луцка Игорь Полищук и глава Волынской ОГА Иван Рудницкий в Telegram 

Прямая речь Полищука: "Сегодня была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину.

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К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет".

Детали: По словам мэра, в результате удара произошло возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов. Также зафиксирован пожар на территории одного из местных предприятий. Точный масштаб разрушений и другие последствия атаки еще выясняются.

Дополнено: Позже глава Волынской ОГА Иван Рудницкий сообщил, что всего в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БпЛА и 5 ракет.

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"Фактически все летело на Луцк... Продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива", – сообщил глава области.

Предыстория:

  • В ночь на 9 июля российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Украину ракетами и ударными беспилотниками. Во многих регионах, в частности в столице, работала противовоздушная оборона.
  • В 02:49 и в 03:37 Воздушные силы сообщили о пусках гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К в направлении Луцка.

Луцкроссийско-украинская войнаракетный ударбеспилотники
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