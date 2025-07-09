Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых

Два человека получили ранения из-за российских атак с дронов в городе Херсон утром 9 июля.

Источник: Херсонская ГВА в Telegram

Детали: Пострадали 73-летний и 47-летний жители. Их атаковали в Днепровском районе около 5 утра.

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Старший мужчина получил минно-взрывную травму, ранения лица и туловища. Младший – минно-взрывную травму, ранения головы и рук.

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