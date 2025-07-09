Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
Среда, 9 июля 2025, 07:15
Два человека получили ранения из-за российских атак с дронов в городе Херсон утром 9 июля.
Источник: Херсонская ГВА в Telegram
Детали: Пострадали 73-летний и 47-летний жители. Их атаковали в Днепровском районе около 5 утра.
Реклама:
Старший мужчина получил минно-взрывную травму, ранения лица и туловища. Младший – минно-взрывную травму, ранения головы и рук.
Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Только за утро 8 июля российские оккупанты убили 1 человека и ранили еще 9 человек в Херсоне. Их всех атаковали с дронов.