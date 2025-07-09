Больше всего с начала вторжения: Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
В ночь на 9 июля Россия атаковала 741 средством воздушного нападения, 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадание в 4 локациях, а также падение сбитых элементов – на 14 локациях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: С 20.00 8 июля противник применил:
- 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ;
- 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл РФ;
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл РФ.
Основным направлением удара был город Луцк Волынской области.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбиты огневыми средствами, 415 – локационно потеряны:
- 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" – сбиты.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что предшествовало: В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной с начала полномасштабного вторжения атаке со стороны российских войск с применением беспилотников и ракет (по данным местных властей, в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет). В результате обстрела возникли пожары и разрушения, информации о погибших пока нет.