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Больше всего с начала вторжения: Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет

Валентина РоманенкоСреда, 9 июля 2025, 08:44
Больше всего с начала вторжения: Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
иллюстрация ВС ВСУ

В ночь на 9 июля Россия атаковала 741 средством воздушного нападения, 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадание в 4 локациях, а также падение сбитых элементов – на 14 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 20.00 8 июля противник применил:

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- 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ;

- 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" из районов Энгельса Саратовской обл. и Курской обл РФ;

- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл РФ.

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Основным направлением удара был город Луцк Волынской области.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбиты огневыми средствами, 415 – локационно потеряны:

- 296 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 415 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

- 7 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К" – сбиты.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, а также падение сбитых - на 14 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало: В ночь на 9 июля Луцк подвергся самой массированной с начала полномасштабного вторжения атаке со стороны российских войск с применением беспилотников и ракет (по данным местных властей, в воздушном пространстве Волыни находились около 50 БПЛА и 5 ракет). В результате обстрела возникли пожары и разрушения, информации о погибших пока нет.

ракетный ударШахедВоздушные силы ВСУПВО
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