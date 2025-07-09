Россияне атаковали с дрона 1-летнего мальчика с бабушкой: ребенок погиб
Среда, 9 июля 2025, 13:18
Годовалый ребенок погиб на Херсонщине в результате российской атаки с беспилотника днем 9 июля.
Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь главы области: "В селе Правдиное Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома. К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте".
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Детали: По его словам, 64-летняя местная жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Бригада "скорой" оказала ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.
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Предыстория:
- Как известно, россияне уже несколько лет почти ежедневно атакуют FPV-дронами мирных жителей Херсонской области. Только за утро 9 июля захватчики ранили двух херсонцев.