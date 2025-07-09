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Россияне атаковали с дрона 1-летнего мальчика с бабушкой: ребенок погиб

Ирина БалачукСреда, 9 июля 2025, 13:18
Россияне атаковали с дрона 1-летнего мальчика с бабушкой: ребенок погиб
Российский дрон со снарядом. Фото иллюстративное. Фото предоставлено УП жителями Херсонщины

Годовалый ребенок погиб на Херсонщине в результате российской атаки с беспилотника днем 9 июля.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "В селе Правдиное Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома. К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте".

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Детали: По его словам, 64-летняя местная жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Бригада "скорой" оказала ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

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Предыстория:

Херсонская областьдетибеспилотники
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