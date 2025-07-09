Зеленский в Риме встречается со спецпредставителем Трампа по Украине

Зеленский и Келлог во время визита последнего в Украину. фото ОП

В итальянском Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" из Рима

Детали: Встреча проходит в рамках визита Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

Реклама:

Протокольная встреча Зеленского и Келлога перед камерами СМИ не предусматривала заявлений обоих должностных лиц и ответов на вопросы журналистов.

На встрече также присутствуют министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

Встреча Зеленского и Келлога имеет место после того, как США сначала приостановили поставки некоторого вооружения Украине, а затем объявили о возобновлении поставок - в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.

РЕКЛАМА:

Члены команды Трампа сейчас ведут обсуждение возможных поставок ракет для украинской ПВО.

Предыстория:

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп размышляет над предоставлением Украине еще одной системы Patriot.

Издание Axios информировало, что США давят на Германию, чтобы та продала Украине батарею Patriot.

Читайте подробно о решении президента Трампа возобновить военную помощь Украине на сайте "ЕП".