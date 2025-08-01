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Трамп предупредил Россию о санкциях: у Кремля есть время до 8 августа

Иван ДьяконовПятница, 1 августа 2025, 00:55
Трамп предупредил Россию о санкциях: у Кремля есть время до 8 августа
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил правителю России Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны.

Источник: Трамп во время брифинга в Овальном кабинете

Детали: Комментируя последствия массированного удара России по Киеву в ночь на 31 июля, Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

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"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.

Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – подчеркнул президент США.

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Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • После такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.
  • Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.

Трампсанкциироссийско-украинская война
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