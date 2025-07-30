Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 19:05
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об иммунитете от санкций: Трамп меняет правила игры
Дональд Трамп и Линдси Грэм. Фото из Х сенатора

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.

Источник: сенатор Грэм в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа относительно санкций, но РФ "приобрела иммунитет" к таким мерам благодаря многолетнему опыту.

Реклама:

Комментируя эти слова, сенатор Грэм согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп "меняет правила игры".

"(Трамп) собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение", – написал Грэм.

Он также добавил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом начинании".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
  • После такого заявления Трампа заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил США войной.

санкцииСШАТрампРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
Трамп анонсировал 25% пошлину для Индии, упомянув ее закупки энергоносителей и оружия у РФ
Оккупанты снова нанесли удар по Сумской обладминистрации, есть раненые
видеоВ Женеве делегаты из разных стран проигнорировали выступление подсанкционного спикера РФ Матвиенко
Сотрудник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича – УП  
Все новости...
СБУ: В авиабригаде ВСУ обнаружили "крота", который помогал РФ атаковать аэродромы с F-16 и Mirage
Стефанчук: Заседания парламента не транслируются в прямом эфире "из соображений безопасности"
Последние новости
20:17
Правоохранители изобличили масштабную схему хищений древесины
20:12
В Городке во Львовской области вырубили сквер в центре города: что происходит
19:57
"Укрнафта" сообщила об уплаченных дивидендах: наращивает рыночную долю среди АЗК
19:57
фотоРоссияне ударили по пригороду Харькова: погиб охранник, 8 человек ранены – среди них спасатели
19:49
Сырский подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности на полигонах и в учебных центрах
19:25
В "спецоперации" по НАБУ и САП участвовали Ермак, Кравченко и его друг-юрист – УП
19:19
Казахстан и Турция планируют новый маршрут поставок нефти в обход РФ
19:05
Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры
18:54
В Николаевской области из-за российского обстрела поврежден газопровод
18:47
Стало известно, как Матвиенко попала на конференцию в Женеве, несмотря на санкции ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: