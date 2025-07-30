Сенатор Грэм ответил на заявление Кремля об "иммунитете" от санкций: Трамп меняет правила игры

Дональд Трамп и Линдси Грэм. Фото из Х сенатора

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал России связаться со странами, которые покупают российскую нефть и газ, поддерживая военную машину РФ, чтобы выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию Кремля в отношении санкций.

Источник: сенатор Грэм в соцсети Х, цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа относительно санкций, но РФ "приобрела иммунитет" к таким мерам благодаря многолетнему опыту.

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Комментируя эти слова, сенатор Грэм согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. Однако, по его словам, президент Трамп "меняет правила игры".

"(Трамп) собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение", – написал Грэм.

Он также добавил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом начинании".

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