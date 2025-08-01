Немецкое издание подтвердило обыски у Шурмы: это было в Штарнберге 15 июля
Правоохранители действительно провели обыски у бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы по месту его жительства в Германии, пишет немецкое издание Spiegel.
Источник: Spiegel
Дословно издание: "Ростислав Шурма был заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей, баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг (Бавария)".
Детали: Spigel пишет, что следственное действия проходили 15 июля.
По данным источников "Украинской правды", именно в этот день Шурма, который не появлялся в Украине после выезда за границу в 2024 году, позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.
Spigel подчеркивает, что баварские следователи обыскали имущество Шурмы в Штарнберге на основании запроса о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Предыстория:
- Ранее источники УП сообщили, что в середине июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства экс-заместителя главы ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.
- По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали одной из последних капель для президента, который через неделю после этого публично обвинил НАБУ и САП в "неэффективности" и подписал закон о существенном ограничении независимости этих органов.