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Путин заявил, что его ультиматум Украине с 2024 года не изменился

Александр ШумилинПятница, 1 августа 2025, 14:42
Путин заявил, что его ультиматум Украине с 2024 года не изменился
Скриншот из трансляции «РИА Новости»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его требования к Украине, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

Источник: российские "информагентства", которые цитируют Путина во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко

Детали: В 2024 году Путин выдвинул якобы "условия для прекращения боевых действий в Украине".

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Тогда он заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ".

В то же время, в пятницу Путин сказал, что "положительно оценивает" переговорный процесс в Стамбуле, и нужно обсуждать шаги, необходимые для установления "долгосрочного — без каких-либо временных ограничений — мира в Украине".

Общаясь с медиа, Путин не стал прямо комментировать ультиматум президента США Дональда Трампа, но добавил, что "все разочарования со стороны кого-либо возникают из-за избыточных ожиданий".

ПутинУкраина
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