Россия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 10, среди них младенец
Вечером 1 августа российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотником типа "Молния", в результате чего пострадали десять человек, среди них трое детей 9 и 10 лет и младенец 5 месяцев.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов
Детали: По предварительной информации, дрон попал вблизи многоквартирного дома. На место атаки прибыли бригады экстренной медицинской помощи.
В результате удара пострадали два человека.
Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадали две женщины 25 и 35 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обновлено: В 21:10 Терехов сообщил, что в результате удара дрона по Киевскому району пострадали пять человек, среди них - 9-летний мальчик.
В 21:30 Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до 6.
Прямая речь Синегубов: "32-летняя женщина, 48-летний мужчина и 10-летний мальчик также госпитализированы. Все получают медицинскую помощь в полном объеме".
Обновлено: Впоследствии мэр города сообщил о семи пострадавших.
Через несколько минут Терехов написал, что количество возросло до 10.
Прямая речь Терехова: "Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них младенец 5 месяцев".
Детали: По словам начальника Харьковской ОВА, беспилотник типа "Молния" попал в дерево.
В результате удара повреждено остекление жилой многоэтажки.
Что предшествовало:
- Из-за атаки РФ 1 августа на Харьковщине погибла 75-летняя женщина, ранения получили двое мужчин в возрасте 62 и 64 года.