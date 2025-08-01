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Россия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 10, среди них младенец

Анастасия ПроцПятница, 1 августа 2025, 21:56
Россия ударила дроном по Харькову: количество пострадавших возросло до 10, среди них младенец
Иллюстративное фото: Getty Images

Вечером 1 августа российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотником типа "Молния", в результате чего пострадали десять человек, среди них трое детей 9 и 10 лет и младенец 5 месяцев.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов

Детали: По предварительной информации, дрон попал вблизи многоквартирного дома. На место атаки прибыли бригады экстренной медицинской помощи.

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В результате удара пострадали два человека.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадали две женщины 25 и 35 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обновлено: В 21:10 Терехов сообщил, что в результате удара дрона по Киевскому району пострадали пять человек, среди них - 9-летний мальчик.

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В 21:30 Синегубов написал, что количество пострадавших возросло до 6.

Прямая речь Синегубов: "32-летняя женщина, 48-летний мужчина и 10-летний мальчик также госпитализированы. Все получают медицинскую помощь в полном объеме".

Обновлено: Впоследствии мэр города сообщил о семи пострадавших.

Через несколько минут Терехов написал, что количество возросло до 10.

Прямая речь Терехова: "Уже десять пострадавших, из которых трое детей. Среди них младенец 5 месяцев".

Детали: По словам начальника Харьковской ОВА, беспилотник типа "Молния" попал в дерево.

В результате удара повреждено остекление жилой многоэтажки.

Что предшествовало:

Харьковбеспилотники
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