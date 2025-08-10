Зеленский обсудил с премьером Швеции развитие украинской авиации
Президент Владимир Зеленский рассказал о своём телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Источник: заявление Зеленского в соцсетях, передаёт "Европейская правда"
Детали: Зеленский проинформировал премьера Швеции о ситуации на поле боя, также речь шла о дипломатической ситуации.
Дословно: "Швеция, как и все страны Северной Европы, чётко поддерживает необходимость как можно скорее, честно и надёжно закончить войну и обеспечить действенное давление на Россию. Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Мы и дальше будем координироваться со Швецией и другими партнёрами для укрепления наших позиций".
Детали: Стороны также обсудили возможные форматы встреч и договорились осуществить соответствующие визиты в ближайшее время.
Дословно: "Также обсудили наше сотрудничество в развитии украинской военной авиации. Сейчас определяем, на каких боевых платформах будет работать наш авиационный флот на следующих этапах. Договорились, что наши команды — Украины и Швеции — предметно проработают этот вопрос".
Что этому предшествовало:
- В прошлом году в Офисе президента Украины заверили, что Украина не отказывалась от шведских истребителей Gripen и переговоры о них ведутся.
- Перспектива передачи в будущем истребителей Gripen прописана в двустороннем соглашении по безопасности Украины со Швецией.