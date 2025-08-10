Генштаб: На фронте уже 112 столкновений, почти треть – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг атаковал 32 раза, на Новопавловском – 18, на Лиманском – 11.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло две атаки российских захватчиков. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб, осуществил 275 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска отразили четыре атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник осуществил пять атак. Бои велись в районах населенных пунктов Радьковка, Киндрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка и в сторону Шандриголового и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины отразили пять попыток наступления. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григоровки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в районах Новомарково, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг осуществил 32 попытки потеснить украинские подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверовое, Котлино, Горехово и Федоровка. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили восемь единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Вольное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили атаку захватчиков.

На Ореховском направлении войска захватчиков атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел четыре бесполезные атаки на позиции защитников.