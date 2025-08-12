"Не все мирные соглашения являются мирными": Матернова призвала не допустить повторения Мюнхена и Ялты

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова перед потенциальной встречей американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске призвала лидеров демократического мира обеспечить, чтобы этот саммит право Украины самостоятельно решать свое будущее.

Источник: Матернова в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Источник: Посол ЕС в Украине заявила, что слышит призывы демократического мира к миру в Украине, однако подчеркнула: "не все мирные соглашения являются действительно мирными".

"История болезненно научила нас, что когда решения принимаются без участия тех, чья жизнь поставлена на карту, результатом становится не мир, а предательство", - отметила она и в качестве примера привела Мюнхенское соглашение 1938 года, а также Ялтинское соглашение 1945 года.

Она напомнила, что для нее, как для человека, родившегося в Чехословакии, это не просто даты в учебнике истории, "а открытые раны".

"Возможно, сейчас мы стоим на подобном распутье. Эта неделя закончится неожиданным саммитом в Аляске, которого давно стремился Путин. Встреча, которая может определить будущее Украины – и безопасность Европы – без участия Украины", – написала Матернова.

Она подчеркнула, что европейские лидеры осознают опасность и срочно работают, а виртуальная встреча европейских лидеров, которая состоится 13 августа, – является частью этих усилий.

"Мы все хотим мира. Больше всего – украинцы. Но не может быть мира, который вознаграждает агрессора. Как можно договариваться о справедливости с тем, кто ежедневно приказывает бомбить города, больницы, вокзалы?", – отметила посол ЕС в Украине.

Матернова подчеркнула: ЕС не покинул Украину с момента начала полномасштабного вторжения, а также признала, что даже в условиях войны Украина сделала огромные шаги на пути к присоединению к европейской семье.

"Именно поэтому Украина и Европа должны быть за любым столом, где решается будущее мира на нашем континенте. Если саммит на Аляске должен стать началом мира, он должен принести больше, чем просто замолчание оружия. Он должен гарантировать безопасность, суверенитет и право Украины самостоятельно решать свое будущее", – подчеркнула она.

Затем Матернова призвала лидеров демократического мира вспомнить Мюнхен и Ялту и обеспечить, чтобы история не повторилась.

