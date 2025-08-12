Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Не все мирные соглашения являются мирными": Матернова призвала не допустить повторения Мюнхена и Ялты

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 20:30
Не все мирные соглашения являются мирными: Матернова призвала не допустить повторения Мюнхена и Ялты
Ялтинская конференция. Февраль 1945 года. Архивное фото

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова перед потенциальной встречей американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске призвала лидеров демократического мира обеспечить, чтобы этот саммит право Украины самостоятельно решать свое будущее.

Источник: Матернова в Facebook, цитирует "Европейская правда"

Источник: Посол ЕС в Украине заявила, что слышит призывы демократического мира к миру в Украине, однако подчеркнула: "не все мирные соглашения являются действительно мирными".

Реклама:

"История болезненно научила нас, что когда решения принимаются без участия тех, чья жизнь поставлена на карту, результатом становится не мир, а предательство", - отметила она и в качестве примера привела Мюнхенское соглашение 1938 года, а также Ялтинское соглашение 1945 года.

Она напомнила, что для нее, как для человека, родившегося в Чехословакии, это не просто даты в учебнике истории, "а открытые раны".

"Возможно, сейчас мы стоим на подобном распутье. Эта неделя закончится неожиданным саммитом в Аляске, которого давно стремился Путин. Встреча, которая может определить будущее Украины – и безопасность Европы – без участия Украины", – написала Матернова.

РЕКЛАМА:

Она подчеркнула, что европейские лидеры осознают опасность и срочно работают, а виртуальная встреча европейских лидеров, которая состоится 13 августа, – является частью этих усилий.

"Мы все хотим мира. Больше всего – украинцы. Но не может быть мира, который вознаграждает агрессора. Как можно договариваться о справедливости с тем, кто ежедневно приказывает бомбить города, больницы, вокзалы?", – отметила посол ЕС в Украине.

Матернова подчеркнула: ЕС не покинул Украину с момента начала полномасштабного вторжения, а также признала, что даже в условиях войны Украина сделала огромные шаги на пути к присоединению к европейской семье.

"Именно поэтому Украина и Европа должны быть за любым столом, где решается будущее мира на нашем континенте. Если саммит на Аляске должен стать началом мира, он должен принести больше, чем просто замолчание оружия. Он должен гарантировать безопасность, суверенитет и право Украины самостоятельно решать свое будущее", – подчеркнула она.

Затем Матернова призвала лидеров демократического мира вспомнить Мюнхен и Ялту и обеспечить, чтобы история не повторилась.

Предыстория:

переговорывойнаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины
Президент о прорыве РФ возле Доброполья: Информационный фон перед встречей Трампа и Путина
Миллионная взятка за победу в конкурсе на строительство жилья для военных: в Киеве раскрыта схема
ДополненоВ Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
"Киевстар" начинает тестирование спутниковой связи Starlink
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев до 22 лет
Все новости...
переговоры
В Белом доме назвали город, где состоится встреча Трампа с Путиным
Зеленский: Мы не уйдем из Донбасса, он для россиян – плацдарм для нового наступления
Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы встречи лидеров РФ и Украины
Последние новости
22:10
Китай "разрывает все контакты" с президентом Чехии после его встречи с духовным лидером Тибета
22:05
Для реализации операции "Паутина" СБУ создала скрытую компанию в Челябинске – Малюк
22:01
футболКиевское "Динамо" во второй раз проиграло "Пафосу" и вылетело из Лиги чемпионов
21:58
Зеленский: ВСУ освободили 6 из 18 оккупированных сел или важных точек в Сумской области
21:52
Нехватка запчастей: "АвтоВАЗ" не смог запустить массовое производство новой Lada
21:45
В Белом доме не исключают "будущих планов" относительно поездки Трампа в РФ
21:20
Россия использует четыре модификации "Шахедов" для атак на Украину – советник ОП
21:13
Латвия присоединится к инициативе НАТО по поставкам американского оружия в Украину
21:08
Санкции против РФ заставили Индию впервые за 4 года поставить дизель в Китай
21:00
На глубине около 7 тысяч метров: ученые обнаружили в Тихом океане ранее неизвестную экосистему
Все новости...
Реклама:
Реклама: