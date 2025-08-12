Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"

Алена МазуренкоВторник, 12 августа 2025, 16:51
Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: Ничего об Украине без нас они принять не могут
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 12 августа

Прямая речь: "Что касается переговоров, в любом случае, они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет.

Реклама:

Поэтому разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. Я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает".

Детали: Зеленский также добавил, что планируется трехсторонняя встреча на уровне лидеров, однако дата пока неизвестна: "Там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, безусловно делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, которые есть у тебя в сердце, а есть вещи, которые у тебя в Конституции".

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Трамп сказал, что ожидает, что его встреча с Путиным будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
  • Он также выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимы были бы изменения в Конституцию.
  • Переговоры Трампа и Путина запланированы на 15 августа на Аляске.

ЗеленскийТрампПутинроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОСУВ "Днипро" о картах с "прорывом россиян на Донбассе": пробралась небольшая группа из 5-10 человек
футболВторой самый дорогой украинец в истории: Забарный стал игроком французского ПСЖ
фото
Россияне ночью нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 1 погибший и 23 пострадавших
Бойцы "Азова" заняли полосу обороны на одном из самых тяжелых участков фронта на Покровском направлении
Лидеры ЕС приняли заявление в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина, Орбан его не подписал
Все новости...
Зеленский
РФ перемещает войска, чтобы начать новые наступательные операции – Зеленский
Трамп заявил, что Зеленский не будет участвовать в его встрече с Путиным на Аляске
Мерц подтвердил переговоры с Трампом и лидерами Европы и назвал главные темы
Последние новости
16:57
В Генштабе рассказали, что делают для остановки наступления РФ на Добропольском и Покровском направлениях
16:54
В Харькове возводят монумент-костру рядом с советским "вечным огнем". Горожане критикую
16:51
Забарный, Шевченко и Мудрик: самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории
16:51
Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"
16:46
BBC рассказало об условиях труда северокорейцев в РФ: по 18 часов в сутки под наблюдением спецслужб
16:44
фотоЧешский министр провел встречу с владельцем "Украинской правды" на фоне слухов о санкциях
16:34
В Софии и по всей Болгарии проходят обыски по запросу НАБУ в деле о коррупционной покупке оружия
16:29
Массовое отравление в "Китайском привете": ресторатора Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен
16:26
Сырский выделил дополнительные силы для уничтожения ДРГ на Покровском направлении – Генштаб
16:08
Спрос увеличивается: ОПЕК меняет прогнозы спроса на нефть
Все новости...
Реклама:
Реклама: