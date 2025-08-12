Зеленский о предстоящей встрече Путина и Трампа: "Ничего об Украине без нас они принять не могут"

Президент Владимир Зеленский накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 12 августа

Прямая речь: "Что касается переговоров, в любом случае, они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет.

Поэтому разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут. Я очень верю и надеюсь, что президент США это понимает и осознает".

Детали: Зеленский также добавил, что планируется трехсторонняя встреча на уровне лидеров, однако дата пока неизвестна: "Там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, безусловно делать все, чтобы эта война закончилась. Есть вещи, которые есть у тебя в сердце, а есть вещи, которые у тебя в Конституции".

