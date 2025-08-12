Все разделы
Орбан заявил, что Россия "уже выиграла" войну против Украины

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 12 августа 2025, 20:58
Виктор Орбан, фото: Getty images

Венгерский премьер Виктор Орбан накануне потенциальной встречи американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что "Россия выиграла" войну в Украине.

Источник: Орбан в интервью венгерским СМИ, цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, не поддержавшим совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" войну в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", – заявил он.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", – сказал Орбан, добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".

Предыстория:

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

