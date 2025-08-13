Все разделы
Трамп раскритиковал тех, кто говорит "Путин уже победил"

Кристина Бондарева, Александр ШумилинСреда, 13 августа 2025, 15:40
Трамп раскритиковал тех, кто говорит Путин уже победил
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за якобы необъективное освещение его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: пост Трампа в соцсети Trurh Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава Белого дома возмутился, как СМИ подают предстоящий саммит с главой Кремля.

"Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча состоится на американской земле, "Путин уже победил", — написал Дональд Трамп.

Вместо этого он заверил, что США "побеждают во всем", а информации из "фейковых СМИ" верить нельзя.

"Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку... Это больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы побеждаем во всем!" – написал Трамп.

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в городе Анкоридж на Аляске 15 августа.

По данным CNN, Трамп и Путин встретятся на военной базе, хотя Белый дом хотел этого избежать.

Читайте подробно: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

