Социологи выяснили уровень доверия к премьерке Свириденко

Новую премьер-министра Юлию Свириденко, без указания ее нынешней должности, знают менее половины украинцев, среди них ей доверяют только 11% опрошенных.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23 июля – 4 августа

Дословно КМИС: "Если не зачитывать, что Ю. Свириденко является премьер-министром, то только 42% отвечают, что знают ее и готовы высказать мнение о ней. Причем больше тех, кто выражает недоверие, – 19% против 11%, которые доверяют (и еще 13% имеют неопределенное отношение)".

Детали: При этом, если респондентам указывали должность Свириденко, то уже 76% отвечали, что знают ее. И в этом случае больше было тех, кто доверяет, – 31% против 26%, которые не доверяют.

"Если в обоих случаях пересчитать уровень доверия только среди тех, кто знает Ю. Свириденко, то в первом случае (когда мы не говорим, что она является премьер-министром) соотношение доверия и недоверия было 25% к 45% (остальные 30% имеют неопределенное отношение). А во втором случае соотношение доверия и недоверия будет уже 41% и 34% (остальные 25% имеют неопределенное отношение). Можно предположить, что когда мы не говорим респондентам, что Ю. Свириденко является руководителем правительства, то даже среди тех 42%, которые якобы ее знают, не все действительно поняли, о ком идет речь", – пояснили социологи.

КМИС отмечает, что во всех регионах прослеживается тенденция, что не более половины знают Свириденко, если не указывать ее новую должность (и среди тех, кто знает, чаще респонденты говорили, что не доверяют ей, чем доверяют).

Около половины респондентов (45%) считают, что после назначения Свириденко премьер-министром деятельность правительства не изменится, а еще 33% не смогли сформулировать своих ожиданий.

"Таким образом, абсолютное большинство украинцев (78%) пока не имеют ни положительных, ни отрицательных ожиданий от правительства Ю. Свириденко.

В то же время имеют положительные ожидания и считают, что деятельность правительства улучшится – 18%. Имеют отрицательные ожидания и считают, что деятельность правительства ухудшится – 4%", – отметили социологи.

Исследование проходило с 23 июля по 4 августа. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 022 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Из-за ожидаемой низкой осведомленности о Свириденко, социологи проводили эксперимент и половине респондентов задавали вопросы в одной формулировке, половине – в другой. То есть на вопросы отвечали 509 и 513 респондентов в зависимости от подвыборки. Формальная погрешность для таких выборок (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

