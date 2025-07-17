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Верховная Рада назначила Свириденко премьером

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 июля 2025, 11:51
Верховная Рада назначила Свириденко премьером
Юлия Свириденко. фото из Facebook чиновницы

Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 262 народных депутата.

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Знать больше: Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на котором были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.
  • 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
  • По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
  • Шмыгаля возглавлял Кабмин с марта 2020 года.

Кабинет министров
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