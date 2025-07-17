Верховная Рада назначила Свириденко премьером
Четверг, 17 июля 2025, 11:51
Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко.
Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: "За" проголосовали 262 народных депутата.
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Предыстория:
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- Президент Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на котором были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.
- 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
- По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
- Шмыгаля возглавлял Кабмин с марта 2020 года.