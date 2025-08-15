Трамп и Путин встретились на красной дорожке на Аляске
Пятница, 15 августа 2025, 22:15
Глава РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились и пожали друг другу руки после приземления в Анкоридже на Аляске, где они проведут встречу.
Источник: трансляция встречи Трампа и Путина
Детали: Два лидера поприветствовали друг друга рукопожатием после выхода из самолетов на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему по красной дорожке.
Дополняется…