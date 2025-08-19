Макрон предложил присоединиться к переговорам с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал проведение трехсторонней встречи Зеленский-Трамп-Путин, над подготовкой которой продолжается работа, но считает, что формат стоит расширить.

Источник: Макрон перед началом встречи лидеров США, Украины, Еврокомиссии и ряда европейских государств, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Идея трехсторонней встречи очень важна... Но я думаю, что в дальнейшем нам понадобится четырехсторонняя встреча, потому что когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента".

Детали: Макрон не уточнил, как и кем именно должна быть представлена Европа, но напомнил, что вопросом гарантий безопасности для Украины занимается так называемая "Коалиция решительных", которую возглавляют он и британский лидер Кир Стармер.

"Нам нужны гарантии безопасности. Первая из таких гарантий – это, безусловно, надежная украинская армия. А вторая – это наши обязательства. Мы упорно работали последние несколько месяцев в рамках Коалиции Решительных при поддержке НАТО над созданием различных основ гарантий безопасности и наших обязательств", – заявил Макрон.

Также лидер Франции поддержал немецкого коллегу Мерца, который ранее заявил о необходимости прекращения огня со стороны РФ как предпосылки мирного процесса.

"Чтобы организовать трехстороннюю встречу, необходимо спросить о перемирии, о прекращении убийств... Мы все (европейские участники -ЕП) поддерживаем эту идею", – заявил Макрон.

Что предшествовало: Канцлер Германии поспорил с Трампом из-за его "плана", который не включает перемирие

Дональд Трамп взамен заявил, что он якобы "закончил шесть войн" и, мол, каждый раз "обходился без перемирия".

После обмена мнениями в присутствии медиа дискуссия продолжилась в закрытом режиме, и на некоторое время приостанавливалась для звонка Путину.

О том, что предшествовало встрече в Белом Доме – читайте в статье "Трамп под давлением. Как американцы становятся союзником Украины во влиянии на Белый дом"