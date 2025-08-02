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В Виннице сотни людей требуют освободить мужчин, которых ТЦК якобы удерживает на местном стадионе

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 00:57
В Виннице сотни людей требуют освободить мужчин, которых ТЦК якобы удерживает на местном стадионе
Фото: "Суспільне"

Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявляют о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания.

Источник: "Суспільне Вінниця", местные Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что около 23:00 возле стадиона "Локомотив" начали собираться люди с требованием освободить мужчин, которых, по их словам, утром задержали сотрудники ТЦК и СП. Присутствующие утверждают, что мужчин держат на территории стадиона.

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По словам корреспондента "Суспільне", на место прибыли по меньшей мере 11 экипажей Нацполиции. Свидетели утверждают, что правоохранители применяли газовые баллончики и осуществляли задержания.

"Их начали ловить на центральном мосту, привезли сюда, закрыли за воротами. Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли – полицейские начали людей "тушить" газовыми баллонами. У меня знакомый сейчас имеет ожог глаз, ротовой полости. Людей выгнали, ворота закрыли", – рассказала местная жительница Анна Тетервак.

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Еще одна женщина, назвавшая себя Валентиной, заявила, что среди тех, кого, по ее словам, удерживают в помещении, есть ее муж. Она утверждает, что его утром задержали представители ТЦК и, после прохождения военно-врачебной комиссии, доставили на стадион.

"Видела, что его сюда заводили. Когда забрали телефон, сказали, что его закрывают в камеру. Из окон раздавались крики о помощи от людей, которые там находятся. Мы вызвали полицию. Люди собрались, сплотились, ломали двери. Полиция разгоняла людей, начала бить и дуть газовым баллончиком", – рассказал винничанин Виталий.

Правоохранители призвали граждан разойтись в связи с началом комендантского часа. Однако люди отказались выполнить требование полиции.

ВинницаТЦК
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