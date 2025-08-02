В Нацполиции прокомментировали конфликт с ТЦК возле стадиона в Виннице

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: Национальная полиция Винницкой области

Детали: В нацполиции отметили, что во время мероприятий по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

Реклама:

Дословно: "В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, вступила в конфликт с военнослужащими.

К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота объекта и пыталась прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта".

Детали: Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

РЕКЛАМА:

Предыстория: