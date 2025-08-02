Российские дроны атаковали центр Балаклеи: повреждены здания

В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области. Зафиксировано как минимум два взрыва, есть попадания в частные дома.

Источник: начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов

Детали: По словам главы МВА, российские оккупационные войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Два взрыва прогремели в центральной части города.

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В результате атаки зафиксировано попадание в частный жилой дом и нежилое здание. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Предыстория: