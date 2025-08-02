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Российские дроны атаковали центр Балаклеи: повреждены здания

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 01:22
Российские дроны атаковали центр Балаклеи: повреждены здания
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи в Харьковской области. Зафиксировано как минимум два взрыва, есть попадания в частные дома.

Источник: начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов

Детали: По словам главы МВА, российские оккупационные войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками. Два взрыва прогремели в центральной части города.

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В результате атаки зафиксировано попадание в частный жилой дом и нежилое здание. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Предыстория:

  • Вечером 1 августа российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотником типа "Молния", в результате чего пострадали 11 человек, среди них трое детей 9 и 10 лет и младенец 5 месяцев.

Харьковская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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