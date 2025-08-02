Массированная атака БпЛА на Россию: пожары на НПЗ, радиозаводе и взрывы возле военного аэродрома
В ночь на 2 августа в ряде регионов России прогремели взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.
Источник: Российские Telegram-каналы
Детали: В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбишевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.
Наслідки удару безпілотника по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області Росії pic.twitter.com/EOQhSaXExf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбишевску.
"Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбишевске. На месте работают оперативные службы", – написал он в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в области введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.
Беспилотники также, вероятно, поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области. Это предприятие напрямую связано с оборонным сектором РФ. Оно специализируется на производстве элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.
Момент ураження АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в російському місті Пенза pic.twitter.com/O1l1Ijtgpx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025
Рядом с ним расположен единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод", который, вероятно, также был поражен.
По словам очевидцев, возле аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, прогремели громкие взрывы.
Еще один нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был поражен в городе Рязань. Местные паблики публикуют видео очевидцев, где виден столб огня. Власти региона подтвердили факт атаки беспилотников на местное предприятие, не уточняя, о каком именно идет речь.
Об атаке БпЛА и работе ПВО также сообщают жители Липецкой и Воронежской областей.
Справочно: АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.
Предыстория:
- В ночь на 2 августа в нескольких городах временно оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов. Оккупационные власти перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.