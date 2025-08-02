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Массированная атака БпЛА на Россию: пожары на НПЗ, радиозаводе и взрывы возле военного аэродрома

Иван ДьяконовСуббота, 2 августа 2025, 05:36
Массированная атака БпЛА на Россию: пожары на НПЗ, радиозаводе и взрывы возле военного аэродрома

В ночь на 2 августа в ряде регионов России прогремели взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.

Источник: Российские Telegram-каналы

Детали: В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбишевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны.

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбишевску.

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"Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбишевске. На месте работают оперативные службы", – написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в области введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.

Беспилотники также, вероятно, поразили АО "Производственное объединение "Электроприбор" в городе Пенза Пензенской области. Это предприятие напрямую связано с оборонным сектором РФ. Оно специализируется на производстве элементов управления для российских ракетных систем и систем связи.

Рядом с ним расположен единственный российский оборонный завод, производящий пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО "Радиозавод", который, вероятно, также был поражен.

По словам очевидцев, возле аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, прогремели громкие взрывы.

Еще один нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был поражен в городе Рязань. Местные паблики публикуют видео очевидцев, где виден столб огня. Власти региона подтвердили факт атаки беспилотников на местное предприятие, не уточняя, о каком именно идет речь.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Об атаке БпЛА и работе ПВО также сообщают жители Липецкой и Воронежской областей.

Справочно: АО "Куйбышевский НПЗ" специализируется на выпуске моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо экологического стандарта Евро-5, а также нескольких десятков других востребованных на рынке нефтепродуктов.

Предыстория:

  • В ночь на 2 августа в нескольких городах временно оккупированного Россией Крыма прогремела серия взрывов. Оккупационные власти перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Росcияроссийско-украинская войнабеспилотники
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