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СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії

Роман ПетренкоСуббота, 2 августа 2025, 12:05
СБУ повідомила про влучання по аеродрому та військовому заводу в Росії
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Служба безпеки України повідомила, що її дрони вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї, там виникла пожежа.

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Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів".

Після цього було влучання по заводу "Електроприлад" у Пензі, який працює на російський ВПК.

Там, за даними українських спецслужб, виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони успішно уразили об’єкт, додали у відомстві.

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Напомним: В ночь на 2 августа в ряде регионов России прогремели взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны.

РосcиябеспилотникиШахедСБУ
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