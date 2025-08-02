РФ обстреляла Константиновку из артиллерии: один человек погиб

Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии, в результате чего погиб человек.

Источник: начальник МВА Сергей Горбунов в Facebook

Детали: Чиновник сообщил, что жертва обстрела находилась в собственном доме и получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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Кроме человеческих потерь, в результате атаки повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.

Предыстория: