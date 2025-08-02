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РФ обстреляла Константиновку из артиллерии: один человек погиб

Ольга КацимонСуббота, 2 августа 2025, 16:37
РФ обстреляла Константиновку из артиллерии: один человек погиб
Фото: начальник МВА Сергей Горбунов, Facebook

Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии, в результате чего погиб человек.

Источник: начальник МВА Сергей Горбунов в Facebook

Детали: Чиновник сообщил, что жертва обстрела находилась в собственном доме и получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

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Кроме человеческих потерь, в результате атаки повреждены фасады частных жилых домов и легковой автомобиль.

Предыстория:

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
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