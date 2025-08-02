Источники: Среди задержанных НАБУ и САП лиц – нардеп Кузнецов и экс-глава Луганщины Гайдай

Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Детали: По информации УП, Кузнецов, Гайдай и другие фигуранты задержаны.

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Как сообщили источники, во второй половине 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обобщило информационные сообщения, поступавшие из различных гласных и негласных источников, средств массовой информации, о том, что во время государственных закупок средств оборонного назначения имеют место системные факты хищения государственных средств, получения незаконных вознаграждений в особо крупных размерах должностными лицами органов государственной власти. Это приводит к изготовлению продукции, в том числе БпЛА, низкого качества, что существенно снижает обороноспособность и безопасность наших военных.

Оперативные подразделения НАБУ проникли в состав организованной преступной группировки под легендой прикрытия. В результате была раскрыта преступная деятельность группировки с участием народного депутата Украины Алексея Кузнецова, ряда руководителей региональных органов власти и местного самоуправления, командиров воинских частей, структурного подразделения НГУ, которые в сговоре с производителями продукции оборонного назначения систематически разворовывали средства субвенций, выделенных органами местного самоуправления на поддержку сил обороны.

В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2024 – начале 2025 года нардеп Алексей Кузнецов, используя свое служебное положение и авторитет как лицо, наделенное представительскими функциями, и имея влияние на отдельных руководителей воинских частей Нацгвардии, действуя совместно с Сергеем Гайдаем, наладили устойчивую схему противоправного завладения бюджетными средствами и предоставления/получения неправомерной выгоды руководителям органов местного самоуправления, руководителям воинских частей и другим лицам при закупке воинскими частями товаров оборонного назначения.

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Так, в ходе досудебного расследования по одному из уголовных правонарушений установлено, что 2 августа 2025 года Кузнецов, действуя в сговоре с руководителем Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андреем Юрченко, должностным лицом Нацгвардии и руководителем Мукачевской районной государственной администрации Сергеем Гайдаем получил неправомерную выгоду в особо крупном размере, в сумме 1 500 000 гривен за подписание государственного контракта между воинской частью 3082 и обществом с ограниченной ответственностью "ЮВИТЕК" на закупку систем радиоэлектронной борьбы "Ястребы Победы" 6Д, на общую сумму 5 000 000 гривен.

Полученная неправомерная выгода была распределена Кузнецовым в следующих долях: по 350 000 гривен получили Кузнецов, Юрченко и представитель производителя, 250 000 гривен получил руководитель воинской части Мишанский В.С., а по 100 000 долларов США получили Гайдай и должностное лицо Нацгвардии, их доли были переданы Кузнецову.

Кроме того, в ходе досудебного расследования также получены доказательства совершения Кузнецовым еще одного особо тяжкого уголовного преступления. Так, Кузнецов, действуя в сговоре с Юрченко, должностным лицом Нацгвардии, Гайдаем, представителями ООО "АКОПТЕРС" и другими участниками организованной группы, обеспечил подписание руководителем воинской части 3018 НГУ государственного контракта с ООО "АКОПТЕРС" на изготовление и поставку FPV-дронов на общую сумму 9 968 000,00 гривен, стоимость которых была заведомо завышена. В дальнейшем, после выполнения условий государственного контракта и перечисления на счет ООО "АКОПТЕРС" 9 968 000 гривен, должностные лица указанного общества передали Кузнецову его долю незаконно полученных денежных средств, часть из которых Кузнецов передал другим участникам организованной группы. Общая сумма денежных средств, которой завладели участники организованной группы путем подписания и выполнения указанного государственного контракта, составила 43 000 долларов США, а общая сумма, на которую безосновательно была завышена стоимость FPV-дронов, составила около 80 000 долларов США.

Справочно: Нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект №12414 с поправками, которые фактически подчиняли независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.