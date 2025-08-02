В Херсоне российская авиация повредила автомобильный мост
Суббота, 2 августа 2025, 20:21
Вечером 2 августа российская армия нанесла авиационный удар по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы. В результате поврежден автомобильный мост.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Дословно: "В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел".
Реклама:
Детали: Также разрушены три частных дома и одна многоэтажка.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Все ответственные службы работают на месте.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Утром 2 августа в Херсоне в результате российских обстрелов погибли два человека.