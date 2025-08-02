В Херсоне российская авиация повредила автомобильный мост

Вечером 2 августа российская армия нанесла авиационный удар по Херсону, сбросив две управляемые авиабомбы. В результате поврежден автомобильный мост.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Дословно: "В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел".

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Детали: Также разрушены три частных дома и одна многоэтажка.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Все ответственные службы работают на месте.

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