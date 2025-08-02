Зеленский ожидает справедливого наказания за "аморальные" махинации, разоблаченные НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно аморальными" разоблаченные НАБУ и САП махинации при закупках РЭБ и FPV-дронов и подчеркнул необходимость полной и справедливой ответственности.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Антикоррупционные органы разоблачили в получении взятки одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации при закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это.

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Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. У НАБУ и САП есть все возможности для эффективной работы. Мы рассчитываем на справедливые приговоры".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что ожидает "серьезных результатов" служебного расследования Нацгвардии по этой ситуации.

"Во всех подразделениях логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", – добавил президент.

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