Зеленский ожидает справедливого наказания за "аморальные" махинации, разоблаченные НАБУ и САП
Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно аморальными" разоблаченные НАБУ и САП махинации при закупках РЭБ и FPV-дронов и подчеркнул необходимость полной и справедливой ответственности.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Антикоррупционные органы разоблачили в получении взятки одного из депутатов Верховной Рады Украины, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины. К сожалению, это были махинации при закупках РЭБ и FPV. Абсолютно аморальные. Должна быть полная и справедливая ответственность за это.
Я поблагодарил руководителей антикоррупционных органов за эту работу – за такие разоблачения. Я хочу поблагодарить за командную работу. У НАБУ и САП есть все возможности для эффективной работы. Мы рассчитываем на справедливые приговоры".
Детали: Зеленский также подчеркнул, что ожидает "серьезных результатов" служебного расследования Нацгвардии по этой ситуации.
"Во всех подразделениях логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений", – добавил президент.
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- Членство Кузнецова во фракции "Слуги народа" будет приостановлено на время расследования, его также думают исключить из партии. В то же время командующий Национальной гвардией уже отстранил фигурантов дела от должностей.
- Кабинет министров планирует инициировать увольнение с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая