Почти 5,5 тысяч украинцев незаконно пересекли границу с Румынией в 2025 году

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 15:37

Более 5400 украинцев незаконно пересекли границу с Румынией за первые семь месяцев этого года.

Источник: данные пограничной полиции Румынии, Digi24, "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда более 7 600 украинцев пытались пересечь границу незаконным путем.

"Сотрудники Пограничной полиции из территориальных инспекций Сигету-Мармации и Яссы, а также сотрудники Береговой охраны обнаружили на границе с Украиной более 5400 граждан Украины, которые незаконно пересекли границу с Румынией, за первые семь месяцев 2025 года. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено более 7 680 человек", – заявили представители Пограничной полиции.

В ведомстве уточняют, что украинцы, прибывающие в Румынию таким образом, пользуются специальным правовым режимом, адаптированным к ситуации, вызванной войной между Украиной и Россией.

"Вместо обычных процедур, применяемых за незаконное пересечение границы, они могут обратиться к существующим механизмам защиты, основным из которых является временная защита, регулируемая на уровне Европейского Союза, которая также применяется в Румынии", – отмечает цитируемый источник.

Правоохранители также сталкивались с ситуациями, когда граждане Украины после получения временной защиты возвращались в Украину и сопровождали других соотечественников. В трех случаях граждане Украины, которые стали проводниками, были предварительно арестованы за незаконную переправку мигрантов.

"Показательным является июльский пример, когда пограничники сектора пограничной полиции Валя Вишеулуй обнаружили пятерых граждан Украины, которые пересекли горы Марамуреш. Среди них был 23-летний молодой человек, уже бенефициар временной защиты в Румынии, который выполнял роль проводника. Он был задержан и предварительно арестован на 30 суток", – заявили представители Пограничной полиции.

Пытаясь убежать от войны в Украине, были также случаи, когда украинцы были найдены экипажами горных спасателей или Инспекции по чрезвычайным ситуациям, которым угрожало истощение, переохлаждение или даже ранения, учитывая сложные условия в горной местности.

"В сотрудничестве с работниками горной спасательной службы и инспекции по чрезвычайным ситуациям они часто вмешиваются, чтобы оказать первую помощь и спасти жизнь. С начала года была оказана помощь более 150 гражданам Украины, которым грозило истощение, переохлаждение или несчастные случаи", – отметили пограничники.

В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с котенком.

РумынияграницаПограничная службамобилизация
