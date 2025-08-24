Усі розділи
Майже 5,5 тисяч українців незаконно перетнули кордон з Румунією у 2025 році

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 15:37

Понад 5400 українців незаконно перетнули кордон з Румунією за перші сім місяців цього року.

Джерело: дані прикордонної поліції Румунії, Digi24, "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли понад 7 600 українців намагалися перетнути кордон незаконним шляхом.

"Співробітники Прикордонної поліції з територіальних інспекцій Сігету-Мармацієй та Ясси, а також співробітники Берегової охорони виявили на кордоні з Україною понад 5400 громадян України, які незаконно перетнули кордон з Румунією, за перші сім місяців 2025 року. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було виявлено понад 7 680 осіб", – заявили представники Прикордонної поліції.

У відомстві уточнюють, що українці, які прибувають до Румунії таким чином, користуються спеціальним правовим режимом, адаптованим до ситуації, спричиненої війною між Україною та Росією.

"Замість звичайних процедур, що застосовуються за незаконний перетин кордону, вони можуть звернутися до існуючих механізмів захисту, основним з яких є тимчасовий захист, регульований на рівні Європейського Союзу, який також застосовується в Румунії", – зазначає цитоване джерело.

Правоохоронці також стикалися з ситуаціями, коли громадяни України після отримання тимчасового захисту поверталися в Україну і супроводжували інших співвітчизників. У трьох випадках громадяни України, які стали провідниками, були попередньо заарештовані за незаконне переправлення мігрантів.

"Показовим є липневий приклад, коли прикордонники сектору прикордонної поліції Валя Вишеулуй виявили п'ятьох громадян України, які перетнули гори Марамуреш. Серед них був 23-річний молодий чоловік, вже бенефіціар тимчасового захисту в Румунії, який виконував роль провідника. Він був затриманий і попередньо заарештований на 30 діб", – заявили представники Прикордонної поліції.

Намагаючись втекти від війни в Україні, були також випадки, коли українці були знайдені екіпажами гірських рятувальників або Інспекції з надзвичайних ситуацій, яким загрожувало виснаження, переохолодження або навіть поранення, враховуючи складні умови в гірській місцевості.

"У співпраці з працівниками гірської рятувальної служби та інспекції з надзвичайних ситуацій вони часто втручаються, щоб надати першу допомогу та врятувати життя. З початку року було надано допомогу понад 150 громадянам України, яким загрожувало виснаження, переохолодження або нещасні випадки", – зазначили прикордонники.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.

