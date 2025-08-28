Мерц заявил, что не верит во встречу Зеленского и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед заседанием совета министров Франции и Германии в резиденции французского президента Брегассон скептически оценил перспективы саммита между Украиной и Россией, проведение которого является частью "мирных усилий" Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам Мерца, "очевидно, что встречи между президентом Зеленским и Путиным не состоится, вопреки договоренностям между президентом Трампом и Путиным".

Президент США Дональд Трамп считает, что неприязнь главы Кремля Владимира Путина к президенту Владимиру Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.