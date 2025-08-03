Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: разрушены дома, есть пострадавшие

Оккупационная российская армия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, в результате чего разрушены и повреждены частные дома, пострадавшие.

Источник: ГСЧС Николаева, глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Дословно: "Русская армия продолжает воевать против мирного населения".

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В результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей".

Детали: Спасатели отметили, что подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы и ликвидируют пожар на месте удара.

По их данным, есть пострадавшие.

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фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Обновлено: Ким сообщил о трех госпитализированных.

Позже в ГСЧС уточнили, что ликвидировали пожар, охвативший 1500 м кв. На месте удара идет разбор завалов.

Что предшествовало: Сообщалось, что в Херсоне и Николаевской области после предупреждения о ракетной опасности исчезло электроснабжение.