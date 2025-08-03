Армия РФ нанесла ракетный удар по Николаеву: разрушены дома, есть пострадавшие
Оккупационная российская армия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, в результате чего разрушены и повреждены частные дома, пострадавшие.
Источник: ГСЧС Николаева, глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Дословно: "Русская армия продолжает воевать против мирного населения".
В результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома, повреждены дома мирных жителей".
Детали: Спасатели отметили, что подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы и ликвидируют пожар на месте удара.
По их данным, есть пострадавшие.
Обновлено: Ким сообщил о трех госпитализированных.
Позже в ГСЧС уточнили, что ликвидировали пожар, охвативший 1500 м кв. На месте удара идет разбор завалов.
Что предшествовало: Сообщалось, что в Херсоне и Николаевской области после предупреждения о ракетной опасности исчезло электроснабжение.