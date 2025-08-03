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В Сочи беспилотники атаковали нефтебазу, произошел пожар

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 августа 2025, 04:32
В Сочи беспилотники атаковали нефтебазу, произошел пожар
скриншот

В российском городе Сочи в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе.

Источник: паблики Astra, Baza и другие, росСМИ, мэр Сочи Андрей Прошунин, губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев

Детали: В пабликах отметили, что нефтебаза горит в районе аэропорта Сочи (Адлерский аэропорт – ред.).

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В соцсетях указывали, что горит нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт". Аэропорт Сочи ранее сообщил об остановке работы.

По словам Прошулина, "на нефтебазе в Адлерском районе произошла вспышка резервуара с топливом".

В пабликах сообщили, что атака беспилотников началась после двух часов ночи по местному времени, в Сочи раздалось более 20 взрывов.

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Кондратьев отметил, что "в Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание".

Обновлено: По уточненной информации российских властей, на нефтебазе в Адлерском районе якобы "горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров".

Что предшествовало: На федеральной территории Сириус возле города Сочи в Краснодарском крае РФ беспилотники 24 июля попали по нефтебазе.

Росcиябеспилотникипожар
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