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Россияне второй раз нанесли авиаудар по автомосту в Херсоне, который ведёт в микрорайон Корабел

Ольга КацимонВоскресенье, 3 августа 2025, 12:28
Россияне второй раз нанесли авиаудар по автомосту в Херсоне, который ведёт в микрорайон Корабел
Фото: последствия второго обстрела армий РФ моста в Херсоне / издание «Мост»

Российская авиация снова нанесла удар по автомобильному мосту в Херсоне, который ведёт в микрорайон Корабел. 

Источники: глава областной военной администрации Александр Прокудин, издание "Мост"

Дословно: "Российские военные снова атаковали Херсон с воздуха. Предварительно зафиксировано попадание в районе моста. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

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Детали: Накануне вечером россияне уже обстреливали мост, соединяющий центральную часть Херсона с микрорайоном Корабел.

Глава ОВА Александр Прокудин опубликовал видео, на котором видно повреждения моста.

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В результате атаки был повреждён газопровод, а логистика в микрорайон Корабел значительно осложнилась. Власти предупреждают о возможных перебоях с поставками продуктов и призывают жителей временно эвакуироваться в другие районы города.

Дословно: "Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. В результате вражеского авиаудара логистика осложнена. Поэтому пока будет сложно завезти продукты и другие необходимые вещи".

Детали: В то же время Прокудин подчеркнул, что украинские военные контролируют ситуацию, а российские оккупанты, которые попытаются предпринять какие-либо действия, будут немедленно уничтожены.

Предыстория:

  • Вечером в субботу, 2 августа, армия РФ сбросила на Корабельный район Херсона две управляемые авиабомбы, в результате чего автомобильный мост получил серьёзные повреждения.

Херсонроссийско-украинская война
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