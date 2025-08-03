Увеличилось количество погибших в результате российского удара по Краматорску 31 июля

Спасатели сообщили, что 31 июля вражеская армия нанесла удар по центру Краматорска, в результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека.

Источник: ГСЧС

Детали: Одно из четырех тел спасатели деблокировали из-под завалов, еще 13 человек получили ранения.

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Произошло разрушение 2 подъездов 5-этажного жилого дома, возник пожар.

Отмечается, что спасатели разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар площадью 1200 м² полностью ликвидирован.

Предыстория: Днем 31 июля россияне нанесли прицельный удар по 5-этажному дому. Половина дома была разрушена до основания. Изначально сообщалось о 1 погибшем и 11 раненых