ГСЧС об ударе по Краматорску: Один дом разрушен, повреждены еще около 10

Из-за российского удара по центру Краматорска 31 июля погиб один человек, 11 человек ранены. Также разрушена до основания многоэтажка, еще около 10 повреждены.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Российские оккупанты нанесли прицельный удар по центру Краматорска, что в Донецкой области. Погиб 1 человек, еще 11 ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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Одна многоэтажка разрушена до основания, взрывной волной повреждено еще около десятка домов".

Фото - ГСЧС Донецкой области

Фото - ГСЧС Донецкой области

Фото - ГСЧС Донецкой области

Детали: Спасатели продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы на месте удара.