В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие
В воскресенье, 3 августа, в селе Бузькое Николаевской области произошёл нападение на военнослужащих ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению.
Источник: Николаевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
Подробности: По информации центра, около 14:00 группа сельских жителей, вооружённых битами и металлическими трубами, напала на военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции. Нападавшие повредили служебный транспорт и нанесли телесные повреждения одному из солдат.
Военнослужащий в ответ применил травматический пистолет в целях самозащиты.
Дословно: "...гражданские лица, вооружённые битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. С целью самозащиты данный военнослужащий произвёл выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета)".
Детали: По предварительным данным, есть пострадавшие как среди военных, так и среди гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
В ТЦК напомнили: угроза или нападение на военнослужащего, выполняющего задачи по обеспечению национальной безопасности, наказывается лишением свободы сроком до 12 лет. Кроме того, такие действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьёй 114-1 УК Украины - "Препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины".
Предыстория:
- 16 июля стало известно, что в Николаеве сотрудники ТЦК избили мужчину, ГБР открыло производство.