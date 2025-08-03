В Николаевской области сельские жители с битами напали на военных ТЦК, есть пострадавшие

В воскресенье, 3 августа, в селе Бузькое Николаевской области произошёл нападение на военнослужащих ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению.

Источник: Николаевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Подробности: По информации центра, около 14:00 группа сельских жителей, вооружённых битами и металлическими трубами, напала на военнослужащих ТЦК и представителя Национальной полиции. Нападавшие повредили служебный транспорт и нанесли телесные повреждения одному из солдат.

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Военнослужащий в ответ применил травматический пистолет в целях самозащиты.

Дословно: "...гражданские лица, вооружённые битами и металлическими трубами, повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. С целью самозащиты данный военнослужащий произвёл выстрел из устройства для отстрела патронов несмертельного действия (травматического пистолета)".

Детали: По предварительным данным, есть пострадавшие как среди военных, так и среди гражданских. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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В ТЦК напомнили: угроза или нападение на военнослужащего, выполняющего задачи по обеспечению национальной безопасности, наказывается лишением свободы сроком до 12 лет. Кроме того, такие действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьёй 114-1 УК Украины - "Препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины".

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