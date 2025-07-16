В Николаеве работники ТЦК избили мужчину: ГБР открыло производство
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного избиения военнообязанного мужчины работниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Николаеве.
Источник: ГБР
Детали: Как сообщили в ГБР, инцидент произошел 14 июля 2025 года во время мобилизационных мероприятий. По предварительной информации, мужчина находился в розыске, однако действия работников РТЦК могли выходить за пределы служебных полномочий.
Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК - превышение власти или служебных полномочий военнослужащим лицом, повлекшее тяжкие последствия. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Досудебное расследование продолжается.
Напомним:
- 3 июня работники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военным Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на Ривненщине из-за факта принудительной мобилизации военнообязанного мужчины.