В Николаеве работники ТЦК избили мужчину: ГБР открыло производство

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного избиения военнообязанного мужчины работниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Николаеве.

Источник: ГБР

Детали: Как сообщили в ГБР, инцидент произошел 14 июля 2025 года во время мобилизационных мероприятий. По предварительной информации, мужчина находился в розыске, однако действия работников РТЦК могли выходить за пределы служебных полномочий.

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Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК - превышение власти или служебных полномочий военнослужащим лицом, повлекшее тяжкие последствия. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

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