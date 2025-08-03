27 мигрантов погибли в результате крушения судна у берегов Йемена

По меньшей мере 27 мигрантов погибли, а более 100 считаются пропавшими без вести после того, как судно затонуло у побережья Йемена.

Источник: Al Arabiya English со ссылкой на AFP и источники в службе безопасности Йемена

Детали: Один из источников сообщил, что "на данный момент подтверждена гибель 27 человек, их тела уже обнаружены".

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным другого источника, на борту находилось 150 человек. Причины трагедии пока не сообщаются.