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27 мигрантов погибли в результате крушения судна у берегов Йемена

Ольга КацимонВоскресенье, 3 августа 2025, 19:47
27 мигрантов погибли в результате крушения судна у берегов Йемена
Иллюстративное фото, Getty Images

По меньшей мере 27 мигрантов погибли, а более 100 считаются пропавшими без вести после того, как судно затонуло у побережья Йемена.

Источник: Al Arabiya English со ссылкой на AFP и источники в службе безопасности Йемена

Детали: Один из источников сообщил, что "на данный момент подтверждена гибель 27 человек, их тела уже обнаружены".

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным другого источника, на борту находилось 150 человек. Причины трагедии пока не сообщаются.

Йемен Азияавариямиграция
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