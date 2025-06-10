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Израиль предупредил об авиаударах по трем портам в Йемене и призвал гражданских срочно эвакуироваться

Иван ДьяконовВторник, 10 июня 2025, 06:16
Израиль предупредил об авиаударах по трем портам в Йемене и призвал гражданских срочно эвакуироваться
Жители столицы Йемена – Саны – протестуют против решения США признать хуситов "террористами". Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдала срочное предупреждение о предстоящих авиаударах по трем портовым городам на западе Йемена, которые контролируются хуситами, и призвала гражданских срочно эвакуироваться ради собственной безопасности.

Источник: The Times of Israel

Детали: В своей заметке в соцсети Х представитель ЦАХАЛа полковник Авичай Адри предупредил о возможных авиаударах по портам Рас-Иса, Ходейда и Салиф, расположенных на западном побережье Йемена.

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Спикер подчеркнул, что эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех, кто находится в этих районах, немедленно покинуть их и держаться подальше до дальнейших указаний.

"В связи с тем, что террористический режим Хути использует порты для своей террористической деятельности, мы призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них ради собственной безопасности до дальнейших указаний", – написал он.

Издание отмечает, что ЦАХАЛ и раньше делал подобные предупреждения, а через несколько дней наносил удары по террористам.

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Дословно: "Со времени последних израильских авиаударов по хуситам в Йемене, поддерживаемая Ираном группировка выпустила семь баллистических ракет и по меньшей мере один беспилотник по Израилю".

Предыстория:

  • С осени 2023 года хуситы атакуют коммерческие и военные суда в Красном море. Хуситы заявляют, что их целями являются суда, связанные с Израилем или другими странами, которые поддерживают Израиль.
  • В ответ на эти атаки США и их союзники создали международную коалицию для защиты судоходства в регионе. В нее вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
  • В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ для запуска процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией.

терроризмБлижний ВостокИзраильЙемен
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