Израиль предупредил об авиаударах по трем портам в Йемене и призвал гражданских срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдала срочное предупреждение о предстоящих авиаударах по трем портовым городам на западе Йемена, которые контролируются хуситами, и призвала гражданских срочно эвакуироваться ради собственной безопасности.

Источник: The Times of Israel

Детали: В своей заметке в соцсети Х представитель ЦАХАЛа полковник Авичай Адри предупредил о возможных авиаударах по портам Рас-Иса, Ходейда и Салиф, расположенных на западном побережье Йемена.

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Спикер подчеркнул, что эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех, кто находится в этих районах, немедленно покинуть их и держаться подальше до дальнейших указаний.

"В связи с тем, что террористический режим Хути использует порты для своей террористической деятельности, мы призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них ради собственной безопасности до дальнейших указаний", – написал он.

Издание отмечает, что ЦАХАЛ и раньше делал подобные предупреждения, а через несколько дней наносил удары по террористам.

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Дословно: "Со времени последних израильских авиаударов по хуситам в Йемене, поддерживаемая Ираном группировка выпустила семь баллистических ракет и по меньшей мере один беспилотник по Израилю".

Предыстория: