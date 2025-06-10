Израиль предупредил об авиаударах по трем портам в Йемене и призвал гражданских срочно эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выдала срочное предупреждение о предстоящих авиаударах по трем портовым городам на западе Йемена, которые контролируются хуситами, и призвала гражданских срочно эвакуироваться ради собственной безопасности.
Источник: The Times of Israel
Детали: В своей заметке в соцсети Х представитель ЦАХАЛа полковник Авичай Адри предупредил о возможных авиаударах по портам Рас-Иса, Ходейда и Салиф, расположенных на западном побережье Йемена.
Спикер подчеркнул, что эти порты используются хуситами для террористической деятельности, и поэтому призвал всех, кто находится в этих районах, немедленно покинуть их и держаться подальше до дальнейших указаний.
"В связи с тем, что террористический режим Хути использует порты для своей террористической деятельности, мы призываем всех, кто находится в этих портах, эвакуироваться и держаться подальше от них ради собственной безопасности до дальнейших указаний", – написал он.
Издание отмечает, что ЦАХАЛ и раньше делал подобные предупреждения, а через несколько дней наносил удары по террористам.
Дословно: "Со времени последних израильских авиаударов по хуситам в Йемене, поддерживаемая Ираном группировка выпустила семь баллистических ракет и по меньшей мере один беспилотник по Израилю".
Предыстория:
- С осени 2023 года хуситы атакуют коммерческие и военные суда в Красном море. Хуситы заявляют, что их целями являются суда, связанные с Израилем или другими странами, которые поддерживают Израиль.
- В ответ на эти атаки США и их союзники создали международную коалицию для защиты судоходства в регионе. В нее вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
- В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ для запуска процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией.