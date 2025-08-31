Все разделы
Венгрия отстаивает свое вето на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 11:07
Венгрия отстаивает свое вето на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС
Getty Images

Венгрия не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Источник: глава МИД Венгрии Петер Сийярто после неформальной встречи министров стран ЕС в Копенгагене, Index.hu, "Европейская правда

Детали: По его словам, венгерская власть не позволит "протолкнуть Украину в ЕС", потому что это уничтожит венгерских фермеров, венгерскую продовольственную безопасность и "позволит украинской мафии проникнуть в Венгрию".

"Именно поэтому мы не позволим открыть содержательную часть переговоров о вступлении, то есть конкретные разделы переговоров", – сказал Сийярто.

Напомним, Литва призывает столицы стран Европейского Союза принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой".

Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть предоставлено позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство.

Как писали СМИ, накануне визита лидеров Франции, Германии и Польши в Молдову ряд дипломатов выразили сомнение относительно разделения Кишинева и Киева во время открытия первого кластера переговоров о членстве в Европейском Союзе.

ВенгрияУкраинадипломатические отношенияЕС
