Южная Корея демонтирует громкоговорители вдоль границы с КНДР
Понедельник, 4 августа 2025, 07:00
Южнокорейские военные начали демонтировать громкоговорители для пропагандистских трансляций, установленных вдоль границы с Северной Кореей.
Источник: Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи
Детали: Отмечается, что демонтаж проходит "в рамках мероприятий, направленных на снижение межкорейской напряженности".
Реклама:
Этот шаг состоялся менее чем через два месяца после того, как президент Ли Дже Мен распорядился приостановить трансляции через громкоговорители в сторону КНДР с целью уменьшения напряженности и возобновления доверия.
Дословно из сообщения Минобороны Южной Кореи: "Это практическая мера, которая может помочь ослабить межкорейскую напряженность, не влияя на боевую готовность военных".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В 2024 году Южная Корея возобновила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители в приграничных районах в ответ на более 1000 наполненных мусором и навозом воздушных шаров, присланных КНДР за последние несколько недель.