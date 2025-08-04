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Южная Корея демонтирует громкоговорители вдоль границы с КНДР

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 августа 2025, 07:00
Южная Корея демонтирует громкоговорители вдоль границы с КНДР
фото: Yonhap

Южнокорейские военные начали демонтировать громкоговорители для пропагандистских трансляций, установленных вдоль границы с Северной Кореей.

Источник: Yonhap со ссылкой на Минобороны Южной Кореи

Детали: Отмечается, что демонтаж проходит "в рамках мероприятий, направленных на снижение межкорейской напряженности".

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Этот шаг состоялся менее чем через два месяца после того, как президент Ли Дже Мен распорядился приостановить трансляции через громкоговорители в сторону КНДР с целью уменьшения напряженности и возобновления доверия.

Дословно из сообщения Минобороны Южной Кореи: "Это практическая мера, которая может помочь ослабить межкорейскую напряженность, не влияя на боевую готовность военных".

Предыстория:

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  • В 2024 году Южная Корея возобновила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители в приграничных районах в ответ на более 1000 наполненных мусором и навозом воздушных шаров, присланных КНДР за последние несколько недель.

Южная КореяСеверная Корея
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