Южная Корея запустила пропаганду через громкоговорители на границе с КНДР

В воскресенье Южная Корея возобновила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители в приграничных районах в ответ на более 1000 наполненных мусором и навозом воздушных шаров, присланных КНДР за последние несколько недель.

Источник: The Associated Press

Детали: Через несколько часов после трансляции сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Южная Корея создала "прелюдию к очень опасной ситуации".

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Она сказала, что Южная Корея станет свидетелем "нового ответа" со стороны КНДР, если продолжит трансляции и не остановит активистов, которые переправляют через границу антисеверокорейские пропагандистские листовки.

"Я строго предупреждаю Сеул немедленно прекратить свою опасную деятельность, которая еще больше спровоцирует кризис конфронтации", – говорится в заявлении Ким Ё Чен Ына, опубликованном официальным центральным агентством Северной Кореи.

Издание отмечает, что возобновление пропагандистских трансляций может спровоцировать ответные военные шаги, поскольку напряженность между противниками растет, а переговоры по ядерным амбициям Северной Кореи остаются в тупике.

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Южнокорейские военные также заявили, что в воскресенье вечером зафиксировали запуск Северной Кореей, как представляется, большего количества воздушных шаров с мусором. Военные не сразу подтвердили, приземлились ли они в Южной Корее.

Что предшествовало: После отправки сотен воздушных шаров с мусором и экскрементами через границу в Южную Корею, чиновники КНДР заявили, что эта акция будет прекращена, в то же время Южная Корея обещает ответные меры.