По всей Украине звучит тревога – Россия выпустила "Кинжалы"

Власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны: в России взлетел истребитель МиГ-31К, через минуту в украинском небе зафиксировали ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Почти сразу Воздушные силы сообщили о "скоростной цели" в Черниговской области в направлении Киевской области, а также о "Кинжале" в направлении Житомира и в направлении Хмельницкой области.

Жителей Староконстантинова призвали пройти в укрытие.

Еще через несколько минут ВС сообщили о скоростной цели на Сумщине из Курщины и "скоростную цель в Киевской области в направлении Житомирской области".