По всей Украине снова звучала тревога – второй раз за утро взлетел МиГ
Понедельник, 4 августа 2025, 10:30
В 10 утра власти снова объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 10:28 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась около 30 минут.
Предыстория:
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- Утром 4 августа Россия атаковала Украину ракетами "Кинжал".