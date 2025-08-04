По всей Украине снова звучала тревога – второй раз за утро взлетел МиГ

В 10 утра власти снова объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Когда звучит воздушная тревога, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 10:28 тревогу начали отменять. Опасность продолжалась около 30 минут.

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