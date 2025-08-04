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Песков утверждает, что в РФ "аккуратно" относятся к заявлениям о ядерном оружии, а у Медведева – свое мнение

Алена МазуренкоПонедельник, 4 августа 2025, 13:10
Песков утверждает, что в РФ аккуратно относятся к заявлениям о ядерном оружии, а у Медведева – свое мнение
Песков, фото: Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России "очень аккуратно" относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Об этом Песков сказал после решения президента США Дональда Трампа переместить 2 атомные подводные лодки ближе к РФ из-за заявлений главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Американские подлодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Это первое. В общем, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это комментировать.

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Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию, позиция президента Путина отлично известна.

Россия очень внимательно относится к теме ядерного нераспространения. Мы считаем, что все должны быть очень и очень аккуратны с ядерной риторикой".

Детали: При этом представитель Кремля, комментируя заявления главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заявил, что "в каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди, очень жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда".

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Песков заявил, что главное – это позиция правителя Путина: "В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства – президент Путин". Отметим, что у Пескова спросили, не собираются ли в Кремле посоветовать Медведеву снизить тон в своих высказываниях по внешней политике.

Сам Медведев еще 31 июля в соцсетях заявил, что "если какие-то слова бывшего президента России (Медведева – ред.) вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой".

После решения Трампа по атомным подлодкам Медведев больше ничего не публиковал.

Напомним:

ядерное оружиеМедведевТрампСША
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