Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога
Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога председателя Мукачевской РГА и бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая в рамках расследования коррупционной схемы с завышением цен в государственных контрактах при закупке дронов и средств РЭБ.
Источник: "Слідство.Інфо", "Суспільне", трансляция судебного заседания, пресс-служба САП
Детали: Согласно решению суда, Гайдая арестовали на 60 суток с возможностью внести залог в размере 10 млн грн.
Также ВАКС избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен.
Перед этим Высший антикоррупционный суд отправил задержанного НАБУ и САП народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.
Что предшествовало:
- Ранее в субботу президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.