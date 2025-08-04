Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога

Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога председателя Мукачевской РГА и бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая в рамках расследования коррупционной схемы с завышением цен в государственных контрактах при закупке дронов и средств РЭБ.

Источник: "Слідство.Інфо", "Суспільне", трансляция судебного заседания, пресс-служба САП

Детали: Согласно решению суда, Гайдая арестовали на 60 суток с возможностью внести залог в размере 10 млн грн.

Реклама:

Также ВАКС избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Перед этим Высший антикоррупционный суд отправил задержанного НАБУ и САП народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: