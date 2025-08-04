Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога

Станислав ПогориловПонедельник, 4 августа 2025, 19:09
Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога председателя Мукачевской РГА и бывшего председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая в рамках расследования коррупционной схемы с завышением цен в государственных контрактах при закупке дронов и средств РЭБ.

Источник: "Слідство.Інфо", "Суспільне", трансляция судебного заседания, пресс-служба САП

Детали: Согласно решению суда, Гайдая арестовали на 60 суток с возможностью внести залог в размере 10 млн грн.

Реклама:

Также ВАКС избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Перед этим Высший антикоррупционный суд отправил задержанного НАБУ и САП народного депутата Алексея Кузнецова под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Ранее в субботу президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
  • НАБУ и САП заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
  • По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

НАБУАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога
Трамп намерен повысить пошлины для Индии из-за перепродажи российской нефти
Глава САП лично разговаривал с Кауфманом о "рекордной" сделке - экс-прокурор
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
Все новости...
НАБУ
Нардепа Кузнецова арестовали на 2 месяца с залогом в 8 млн гр
Коррупционная схема при закупке БПЛА и РЭБ: для задержанного нардепа просят арест и 30 млн залога
Молох на картонных ногах. Что изменилось во власти Зеленского после протестов
Последние новости
19:50
В Латвии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
19:39
Экспорт "Газпрома" в Европу пробьет самое глубокое "дно" за 50 лет – СМИ
19:29
Нидерланды передадут Украине ракеты и компоненты для системы Patriot
19:27
Ожидали меньше: Земельный банк принес госбюджету более миллиарда
19:22
Космические лучи могут стать источником энергии для жизни под поверхностью Марса – исследование
19:17
Страны НАТО провели учения у берегов Норвегии с целью усиления присутствия в Арктике
19:13
Конфликт с ТЦК в Виннице: задержанных мужчин отправили под домашний арест на 60 суток
19:10
Нацбанк показал курс доллара и евро на вторник 5 августа
19:09
Бывшего главу Луганской области Гайдая взяли под стражу с возможностью внесения залога
18:56
Россияне повредили синагогу XIX века в Одессе
Все новости...
Реклама:
Реклама: